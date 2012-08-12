Организатора Игр в Лондоне назначили послом олимпийского наследия

Как передает РИА Новости, соответствующее распоряжение издал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

В обязанности С.Коу, главным образом, войдет консультирование правительства по вопросам экономической выгоды Игр, говорится в сообщении канцелярии Даунинг-стрит.

«Коу сделал отличную работу, подготовив лучшие в истории Игры. Теперь я хочу, чтобы он помог мне реализовать программу самого успешного в истории олимпийского наследия. Вопросы наследия на этой Олимпиаде благодаря Себу (Себастьян Коу – УНИАН) с самого начала имели очень важное значение, и я рад, что Жак Роге (глава МОК) назвал наши планы после Олимпиады образцовыми для всех будущий Игр», - подчеркнул премьер-министр.

Основная задача С.Коу заключается в том, чтобы сделать лондонскую Олимпиаду максимально прибыльной для Британии. В целом он будет консультировать премьер-министра по четырем направлениям.

Во-первых, главе оргкомитета лондонской Олимпиады предстоит помочь правительству получить от Игр 13 миллиардов фунтов стерлингов; это планка, поставленная еще до Игр. Во-вторых, помимо экономического наследия власти планируют сделать практические выводы по вопросам подготовки волонтеров, восстановления городских районов и организации спортивных событий не только для олимпийцев, но и для населения.

Также С.Коу будет выполнять роль мирового посла Британии для привлечения инвестиций, а также вести переговоры с неправительственными структурами и отдельными профессионалами, которые также могут помочь правительству в реализации всех планов.

Лондонская Олимпиада закрывается сегодня вечером большим музыкальным шоу, рассчитанным на 2 часа 45 минут. Представление "Симфония британской музыки" (Symphony of British Music) соберет лучшие музыкальные произведения из Британии за всю историю. Концерт начнется в 21.00 по местному времени (22.00 по Киеву) и объединит выступления 4,1 тысячи волонтеров и ведущих британских музыкантов современности, которые будут частью музыкального рассказа о жизни Британии, больших городов и их жителей.

Художественный руководитель шоу Ким Гэвин назвал представление лучшей «закрывающей вечеринкой всех времен». Свое участие в концерте подтвердили Джордж Майкл, Энни Леннокс, групы Pet Shop Boys и Madness, гитарист Queen Брайан Мэй. Впервые за многие годы и для одного единственного представления на сцену в полном составе выйдет группа Spice Girls.