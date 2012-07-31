ENEMO направит в Украину как минимум 400 наблюдателей

Об этом сообщил председатель Миссии ENEMO в Украине Питер Новотный сегодня во время встречи с заместителем председателя ЦИК Андреем Магерой.

Также участие в этой встрече приняли представители Национального демократического института международных отношений (НИИ), дипломаты Посольств США, Соединенного Королевства Великобритании и Южной Ирландии, сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

В частности, по словам председателя Миссии ENEMO в Украине, четверо членов руководящей группы уже прибыли в Украину с целью закладки фундамента для дальнейшей работы всей миссии. Кроме того, 39 долгосрочных наблюдателей планируют начать работать с первой декады августа, а также ENEMO надеется привлечь около 400 краткосрочных наблюдателей ближе ко дню голосования.

«Это будут высокоподготовленные специалисты, которые имеют большой опыт наблюдения, из 17 стран Европы и Центральной Азии, - сказал П.Новотный. – И все они хотят тесного сотрудничества с Центральной избирательной комиссией, что станет залогом честных выборов.

Дипломат Посольства США в Украине Бред Паркер со своей стороны пообещал полное содействие представителям упомянутой миссии, заметив, что в нее планируется привлечь, кроме правительства США, правительства Великобритании, Германии, Дании и нескольких европейских стран. По его словам, члены миссии планируют наладить тесное сотрудничество с другими международными наблюдателями и наблюдателями общественных организаций Украины, которые занимаются наблюдением за выборами. По его мнению, это позволит выполнить основную общую задачу – максимально повысить прозрачность избирательного процесса.

В свою очередь А.Магера отметил, что ЦИК в целом и он лично всегда готовы к сотрудничеству в рамках предоставленных полномочий со всеми международным организациями, которые занимаются наблюдением за избирательным процессом в мире и, в частности, в Украине.

Он отметил, что с сегодняшнего дня в Украине начался избирательный процесс, поэтому уже возможно представление документов, необходимых для регистрации официальных наблюдателей.