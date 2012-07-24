Украинцы из Турции могут ездить на греческие острова без виз
15:55, 24 июля 2012Мир
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Граждане Украины могут находиться без шенгенских виз на протяжении 24 часов на пяти греческих островах: Хиос, Кос, Лесбос, Родос и Самос.
Александр Дикусаров сообщил хорошее известие
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.
По его словам, по прибытии на вышеуказанные острова на границе будут выдаваться местные национальные визы.
А.Дикусаров отметил, что речь идет о тех украинских туристах, которые отдыхают в Турции и хотят посетить греческие острова на пароме.
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