Украинцы из Турции могут ездить на греческие острова без виз

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

По его словам, по прибытии на вышеуказанные острова на границе будут выдаваться местные национальные визы.

А.Дикусаров отметил, что речь идет о тех украинских туристах, которые отдыхают в Турции и хотят посетить греческие острова на пароме.