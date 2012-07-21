Полиция Болгарии подозревает, что у террориста-смертника в Бургасе был сообщник

Как сообщает NEWSru со ссылкой на телеканал CNN, по данным МВД Болгарии, некоторые очевидцы происшествия рассказали следователям, что смертник имел короткую стрижку и говорил на английском языке с четко выраженным акцентом, что противоречит ранней версии о личности террориста.

Ранее болгарские власти обнародовали видеозапись, на которой, как предполагается, виден смертник, взорвавший автобус с туристами в аэропорту Бургаса. На этой записи изображен белокожий длинноволосый человек в солнцезащитных очках, который вел себя абсолютно нормально. У него был заплечный рюкзак и сумка в руках.

Террорист взорвал 18 июля автобус, ожидавший в аэропорту израильских туристов. В момент взрыва в автобусе уже находились более 20 человек. Жертвами теракта стали семь человек.