В Беларуси задержали 16-летнюю девушку, сфотографировавшую «плюшевый десант»

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы»,по версии КГБ, Екатерина Скурат стала первой, кто сделала снимок так называемого "плюшевого десанта".

Шведское рекламное агентство сбросило над территорией Беларуси плюшевые игрушки в начале июля. Первые снимки на местном портале опубликовал анонимный фотограф. Через неделю задержали редактора сайта. Его подозревают в содействии незаконному пересечению границы.