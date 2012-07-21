В Беларуси задержали 16-летнюю девушку, сфотографировавшую «плюшевый десант»
13:38, 21 июля 2012Мир
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В Беларуси задержали 16-летнюю девушку за то, что она сфотографировала плюшевого мишку с приколотым лозунгом в защиту свободы слова.
|Плюшевые игрушки сбросило шведское рекламное агентство
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы»,по версии КГБ, Екатерина Скурат стала первой, кто сделала снимок так называемого "плюшевого десанта".
Шведское рекламное агентство сбросило над территорией Беларуси плюшевые игрушки в начале июля. Первые снимки на местном портале опубликовал анонимный фотограф. Через неделю задержали редактора сайта. Его подозревают в содействии незаконному пересечению границы.
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