В Беларуси задержали 16-летнюю девушку, сфотографировавшую «плюшевый десант»

13:38, 21 июля 2012
Мир
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В Беларуси задержали 16-летнюю девушку за то, что она сфотографировала плюшевого мишку с приколотым лозунгом в защиту свободы слова. 

 

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы»,по версии КГБ, Екатерина Скурат стала первой, кто сделала снимок так называемого "плюшевого десанта".

Шведское рекламное агентство сбросило над территорией Беларуси плюшевые игрушки в начале июля. Первые снимки на местном портале опубликовал анонимный фотограф. Через неделю задержали редактора сайта. Его подозревают в содействии незаконному пересечению границы.

 

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