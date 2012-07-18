Сицилия на грани банкротства

По сообщению представителей Монти, глава правительства направил региональному лидеру Раффаэле Ломбардо письмо, потребовав подтверждения того, что Ломбардо, как было объявлено ранее, покинет занимаемый пост в конце нынешнего месяца, передает Радио Свобода.

На будущий вторник запланированы переговоры Монти и главы Сицилии, подозреваемого в коррупции и связях с мафией. Не так давно стали известны факты многочисленных финансовых злоупотреблений в его администрации.

По оценкам итальянских экспертов, правительство Сицилии накопило долг размером около 5 миллиардов евро и вскоре может оказаться неспособным выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия.