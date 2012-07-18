Сицилия на грани банкротства
01:40, 18 июля 2012Мир
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Премьер-министр Италии Марио Монти заявил, что он "крайне обеспокоен" вероятностью банкротства автономного итальянского региона Сицилия.
По сообщению представителей Монти, глава правительства направил региональному лидеру Раффаэле Ломбардо письмо, потребовав подтверждения того, что Ломбардо, как было объявлено ранее, покинет занимаемый пост в конце нынешнего месяца, передает Радио Свобода.
На будущий вторник запланированы переговоры Монти и главы Сицилии, подозреваемого в коррупции и связях с мафией. Не так давно стали известны факты многочисленных финансовых злоупотреблений в его администрации.
По оценкам итальянских экспертов, правительство Сицилии накопило долг размером около 5 миллиардов евро и вскоре может оказаться неспособным выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия.
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