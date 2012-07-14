Умер всемирно известный кинопродюсер
01:18, 14 июля 2012Мир
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Продюсер всемирно известного триллера "Челюсти" Ричард Дэррил Занук скончался на 78-м году жизни в Лос-Анджелесе.
Ричард Занук со статуэткой Оскара за ”Шофера мисс Дейзи”, фото с сайта variety.com
Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на заявление его представителя.
"Ричард Занук, один из самых прогрессивных и выдающихся лидеров киноиндустрии скончался сегодня (в пятницу) в результате сердечного приступа", - цитирует РИА Новости.
На счету Занука такие легендарные фильмы, как "Челюсти", "Шофер мисс Дейзи", "Планета обезьян", "Крупная рыба", "Чарли и шоколадная фабрика", "Алиса в стране чудес".
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