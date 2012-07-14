Умер всемирно известный кинопродюсер

Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на заявление его представителя.

"Ричард Занук, один из самых прогрессивных и выдающихся лидеров киноиндустрии скончался сегодня (в пятницу) в результате сердечного приступа", - цитирует РИА Новости.

На счету Занука такие легендарные фильмы, как "Челюсти", "Шофер мисс Дейзи", "Планета обезьян", "Крупная рыба", "Чарли и шоколадная фабрика", "Алиса в стране чудес".