Умер всемирно известный кинопродюсер

01:18, 14 июля 2012
Мир
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Продюсер всемирно известного триллера "Челюсти" Ричард Дэррил Занук скончался на 78-м году жизни в Лос-Анджелесе.

Ричард Занук со статуэткой Оскара за ”Шофера мисс Дейзи”, фото с сайта variety.com

Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на заявление его представителя.

"Ричард Занук, один из самых прогрессивных и выдающихся лидеров киноиндустрии скончался сегодня (в пятницу) в результате сердечного приступа", - цитирует РИА Новости.

На счету Занука такие легендарные фильмы, как "Челюсти", "Шофер мисс Дейзи", "Планета обезьян", "Крупная рыба", "Чарли и шоколадная фабрика", "Алиса в стране чудес".

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