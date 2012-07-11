В Средиземном море утонули 54 мигранта, пытавшиеся добраться до Италии
20:47, 11 июля 2012Мир
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54 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до Италии по Средиземному мору на лодке, погибли.
Об этом передает радио «Свобода» со ссылкой на данные ведомства ООН по делам беженцев.
Выжил только один человек - гражданин Эритреи, который был спасен рыбаками у берегов Туниса в понедельник. Он сообщил сотрудникам ООН, что остальные пассажиры судна умерли от обезвоживания, так как у них не было с собой запасов воды.
Судно, в котором находились 55 беженцев, покинуло берега Ливии в конце июня. Среди них были граждане Ливии, Эритреи и других стран.
По сведениям ООН, в этом году из Ливии в Италию и Мальту на лодках добрались более 2300 человек. С января этого около 170 погибли при попытке попасть в Европу.
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