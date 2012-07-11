В Средиземном море утонули 54 мигранта, пытавшиеся добраться до Италии

Об этом передает радио «Свобода» со ссылкой на данные ведомства ООН по делам беженцев.

Выжил только один человек - гражданин Эритреи, который был спасен рыбаками у берегов Туниса в понедельник. Он сообщил сотрудникам ООН, что остальные пассажиры судна умерли от обезвоживания, так как у них не было с собой запасов воды.

Судно, в котором находились 55 беженцев, покинуло берега Ливии в конце июня. Среди них были граждане Ливии, Эритреи и других стран.

По сведениям ООН, в этом году из Ливии в Италию и Мальту на лодках добрались более 2300 человек. С января этого около 170 погибли при попытке попасть в Европу.