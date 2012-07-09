Меджлис не исключает, что среди погибших на Кубани есть крымские татары

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Меджлиса.

"В Краснодарском крае, где случились природные катаклизмы, повлекшие смерть сотен людей и вызвавшие огромные разрушения, проживает значительное количество крымских татар. Многие из них поселились в Крымске, Геленджике и других населенных пунктах еще в конце 60-х – в начале 70-х годов прошлого столетия, когда возвращение крымских татар в Крым было невозможным. В Меджлис поступают сведения о том, что среди погибших и пострадавших есть и наши соотечественники", - говорится в сообщении.

Лидер Меджлиса Мустафа Джемилев распорядился отправить в Россию инициативную группу. "Для установления прямой связи с соотечественниками сегодня в Крымск выехала группа во главе с заместителем председателя Меджлиса Ахтемом Чийгозом", - сообщила пресс-служба.

Крымские татары начали массово возвращаться в Крым, откуда были принудительно выселены по поручению Иосифа Сталина в 1944 году, в конце 1980-х годов.

Как сообщал УНИАН, наводнение в ночь на 7 июля затопило более 5 тысяч жилых домов в трех городах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и ряде поселков Краснодарского края. Больше всего от наводнения пострадал город Крымск.

По последним данным, в результате наводнения погибли свыше 170 человек, пострадали свыше 34 тыс.

Были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное сообщение.

Причиной наводнения, по официальным данным, стали ливневые дожди.