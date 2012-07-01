Премьер Румынии отказался подавать в отставку из-за скандала о плагиате

19:29, 01 июля 2012
Мир
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Премьер-министр Румынии Виктор Понта отказался подавать в отставку из-за скандала о плагиате, который по его мнению, был "организован Президентом Траяном Бэсеску".  

Віктор Понта. фото Вікіпедії
Как сообщает ИТАР-ТАСС, В.Понта заявил сегодня журналистам, что "Бэсеску мстит" за то, что глава Кабинета министров возглавил делегацию страны на прошедшем саммите Евросоюза.

"Выдвинутые против меня обвинения незаконны и организованы приближенными Президента, которые решили подвергнуть меня репрессиям за участие в саммите Совета ЕС. Я докажу перед лицом комиссии по этике Министерства образования, что я соблюдал все правила при написании работы. Не может быть и речи о моей отставке", - заявил В.Понта.

Скандалы, связанные с обвинениями в адрес представителей высших эшелонов власти в плагиате, не стихают в Румынии второй месяц. В конце прошлой недели Национальная аттестационная комиссия опубликовала заключение, в котором говорится, что из 400 страниц докторской диссертации премьер-министра 85 оказались скопированными полностью, в том числе и научные выводы.

Исполнявший обязанности министра образования Ливиу Поп отметил, что это заключение комиссии не имеет юридической силы, так как было принято без необходимого кворума.

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