Российский газ достанет и до Англии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер на пресс-конференции в Москве после годового собрания акционеров компании.

«В любом случае принципиальное решение по строительству 3-й и 4-й нитки из России через Балтию будет принято до конца 2012 года», - сказал А.Миллер.

При этом он подчеркнул, что «Газпром» принял для себя решение о целесообразности строительства еще двух ниток.

Он сообщил, что «Газпром» получает сигналы о заинтересованности строительства одной из новых ниток до Великобритании.

«Интерес был проявлен со стороны British Petroleum. Это пока не переговоры», - сказал он.

Он предположил, что состав акционеров в реализации 3-й и 4-й нитки может отличаться от тех, которые реализовали первую и вторую нитку.