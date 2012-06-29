ЕС предпочитает переговоры после обеда
21:25, 29 июня 2012Мир
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Европейский Совет поддержал решение уже сегодня начать переговоры о вступлении Черногории в ЕС.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на брифинге по окончании заседания Европейского Совета его Президент Херман ван Ромпей.
“Европейский Совет поддержал решение о начале переговоров о присоединении уже сегодня после обеда”, - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, 26 июня Совет по общим делам ЕС решил начать переговоры с Черногорией о присоединении 29 июня, в случае, если на это согласится Европейский Совет.
Черногория подала заявку на членство в ЕС в декабре 2008 года. В декабре 2011 года лидеры ЕС решили начать переговоры с Черногорией о членстве в июне этого года.
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