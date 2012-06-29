Саудовская армия приведена в повышенную готовность

На этот шаг монарх пошел из-за "турбулентной ситуации в регионе".



Оказавшийся в руках журналистов приказ предназначен для высокопоставленных командующих и начальников служб безопасности страны, передает РосБизнесКонсалтинг.

Документ датирован 27 июня 2012г., в нем содержится приказ начать подготовку к отражению нападения внешнего противника и организацию противодействия террористическим актам.