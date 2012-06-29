Саудовская армия приведена в повышенную готовность

08:15, 29 июня 2012
Мир
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Король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель Азиз аль Сауд приказал перевести вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности.

На этот шаг монарх пошел из-за "турбулентной ситуации в регионе".

Оказавшийся в руках журналистов приказ предназначен для высокопоставленных командующих и начальников служб безопасности страны, передает РосБизнесКонсалтинг.

Документ датирован 27 июня 2012г., в нем содержится приказ начать подготовку к отражению нападения внешнего противника и организацию противодействия террористическим актам.

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