В странах Балтии начались учения НАТО

Baltic Host станут третьими за последний месяц учениями в странах Балтии. Ранее здесь прошли сухопутные учения Saber Strike и военно-морские учения Baltops, в которых приняли участие более 2 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению Главного штаба Сил обороны Эстонии, Baltic Host 2012-это штабные учения, цель которых в совершенствовании сотрудничества между военными и гражданскими органами во время операций по приему вооруженных сил союзников по НАТО.

В учениях, которые пройдут в Тарту, Риге и литовском городе Неменчин, участвуют свыше 300 военных и гражданских лиц из Эстонии, Латвии, Литвы, США, Германии, Голландии, Франции и Польши.

Учения проверят готовность к приему союзников, тестируя как международные штабы, так и партнеров внутри государства на уровне предприятий, передает пресс-служба Сил обороны Эстонии.

В ходе учений будет отрабатываться сотрудничество оборонных отраслей и гражданских структур. В принятии сил союзников наряду с оборонной отраслью участвуют многие гражданские структуры и частные организации. Проверяются также правовые акты и договоры, касающиеся международного сотрудничества.

Кроме военнослужащих в маневрах с эстонской стороны также участвуют полиция, пограничники, спасатели, представители Минсоцдел, департамента здоровья и Таллинского аэропорта. Учения завершатся 2 июля.