Американский политолог: Украина осталась наедине с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время видеоконференции.

По мнению эксперта, Украина находится под влиянием двух мировых процессов: войны США в исламском мире и трансформации Европы.

Дж.Фридман отметил, что экономический кризис в Европе на самом деле политический, и его следствием является то, что Европа уже не интересуется расширением Европейского Союза или НАТО, а занимается выживанием ЕС и влиянием европейских правительств на НАТО.

По его мнению, «американские действия на периферии России и трансформация Европы - эти изменения повлияли на геополитическую позицию Украины. У Украины меньше теперь шансов, хороших возможностей и позиция в отношении России ослабла».

Вместе с тем, Дж.Фридман видит проблемы Украины в отсутствии единой внутренней политики и в удаленности от Европы.

«Можете рассматривать всевозможные соглашения. Но, безусловно, расширения не будет: не будет ЕС, не будет НАТО с Украиной вместе», - сказал он.

«С точки зрения США, при таких сложных обстоятельствах и с развитием событий с Россией и Украиной, это одно из тех мест, где мы не хотим дразнить россиян», - сказал Дж.Фридман и добавил, что, в частности, Оранжевая революция и события в Средней Азии - «все это говорит нам: не надо».

«У американцев всегда есть время и расстояние: мы можем наблюдать за ходом событий и ждать случая», - отметил Дж.Фридман.