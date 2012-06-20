В Беларуси украли водонапорную башню
19:44, 20 июня 2012Мир
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В Бобруйском районе Могилевской области Беларуси охотники за металлоломом распилили и похитили водонапорную башню.
Как сообщает ТСН, по данным местной милиции, ранее судимый за кражу житель села Вишневка вместе с несудимым товарищем приехали на микроавтобусе в село Доманово, где раньше обнаружили недействующую металлическую водонапорную башню. Воры разрезали ее на фрагменты с помощью болгарки и автогена, загрузили в машину и уехали с места преступления.
Пропажу громоздкого сооружения довольно скоро заметила местная власть. Вскоре похитителей нашли. Правда, часть фрагментов башни воры уже успели сбыть.
Стоимость украденной башни оценили в 8,5 миллионов белорусских рублей (чуть больше тысячи долларов). Похитителям грозит до 4 лет лишения свободы.
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