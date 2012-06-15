СМИ: Ж/д вокзалы в Польше после Евро-2012 превратятся в руины

Отремонтированные в последние два года в рамках подготовки Польши к Евро-2012 железнодорожные вокзалы в ближайшие годы из-за отсутствия средств на их содержание, скорее всего, превратятся в руины, как это происходило раньше с другими реконструированными объектами польской железной дороги.

Об этом пишет польская газета Dziennik GazetaPrawna, отмечая, что власти за последние два года потратили на реконструкцию 56-ти железнодорожных вокзалов в стране рекордные более 200 млн долларов.

Среди обновленных вокзалов - центральные в Варшаве, Познане, Вроцлаве и Гдыне.

"После турнира ожидаю постепенного возвращения к предыдущем стандартам: грязи, вони, без надлежащего содержания и ремонтов",- сказал изданию редактор журнала Z Biegiem Szyn Кароль Траммер.

В качестве примера он привел реконструированную в 2008 году станцию Śródmieście в Варшаве.

Издание отмечает, что государственная компания РКР планировала внедрить специальную "вокзальную" оплату для железнодорожных перевозчиков, составляющую от 0,4 до 10 долларов, благодаря которым получила бы средства на нормальное содержание вокзалов, однако эту идею не удалось внедрить в жизнь.

Газета также отметила, что в РКР поддержанием жизнедеятельности более чем тысячи железнодорожных вокзалов занимается менее 300 человек.

"Для сравнения, в компании Grandi Stazioni, которая отвечает за 13 самых больших вокзалов в Италии, работает 256 менеджеров", - отмечает Dziennik GazetaPrawna.

По ее данным, на ремонт всех железнодорожных вокзалов в 38-ми миллионной Польше необходимо около 1,2 -1,3 млрд долларов.

Справка УНИАН. В 2001 году в рамках реформирования железнодорожного транспорта Польши правительство создало акционерное общество PKP S.A., 100% акций которого остается в госсобственности. Главным заданием компании, в которую входят дочерние компании, является развитие группы и подготовка к ее приватизации.

PKP, которая входит в четверку крупнейших железнодорожных компаний Европы, является одним из крупнейших в Польше работодателем, - в ней работают более 90 тыс. человек.