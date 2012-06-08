Беларуси больше не нужен нефтепровод Одесса-Броды
04:54, 08 июня 2012Мир
2565 0
Белоруссия может отказаться от импорта нефти из Венесуэлы. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Владимир Семашко, комментируя информацию о приостановке поставок венесуэльской нефти.
"Для Белоруссии в сегодняшней ситуации нет экономического резона эту нефть импортировать", - заявил он. Однако, по его словам, окончательное решение - за президентом Александром Лукашенко.
Ранее Владимир Семашко заявлял, что импорт венесуэльской нефти в Белоруссию позволил белорусским властям добиться хороших условий поставок российской нефти.
Белоруссия импортирует нефть из Венесуэлы с 2010 года, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Прямые поставки танкерами прекратились в этом году, ведется прокачка небольших объемов азербайджанской нефти по нефтепроводу Одесса-Броды в рамках так называемого "тройственного нефтяного свопа".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter