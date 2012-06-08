Беларуси больше не нужен нефтепровод Одесса-Броды

"Для Белоруссии в сегодняшней ситуации нет экономического резона эту нефть импортировать", - заявил он. Однако, по его словам, окончательное решение - за президентом Александром Лукашенко.



Ранее Владимир Семашко заявлял, что импорт венесуэльской нефти в Белоруссию позволил белорусским властям добиться хороших условий поставок российской нефти.



Белоруссия импортирует нефть из Венесуэлы с 2010 года, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Прямые поставки танкерами прекратились в этом году, ведется прокачка небольших объемов азербайджанской нефти по нефтепроводу Одесса-Броды в рамках так называемого "тройственного нефтяного свопа".