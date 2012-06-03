В Нигерии упал самолет со 153 пассажирами на борту
19:49, 03 июня 2012Мир
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Самолет выполнял внутренний рейс по маршруту Абуджа-Лагос.
В Нигерии упал самолет, на борту которого находились 153 человека.
Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил глава Национального управления гражданской авиации Гарольд Демюрен.
Самолет авиакомпании "Дана" рухнул на один из кварталов экономической столицы Нигерии - города Лагос.
"Не думаю, что кому-то удалось выжить", - сказал Г.Демюрен.
Самолет выполнял внутренний рейс по маршруту Абуджа-Лагос.
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