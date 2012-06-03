В Нигерии упал самолет со 153 пассажирами на борту

В Нигерии упал самолет, на борту которого находились 153 человека.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил глава Национального управления гражданской авиации Гарольд Демюрен.

Самолет авиакомпании "Дана" рухнул на один из кварталов экономической столицы Нигерии - города Лагос.

"Не думаю, что кому-то удалось выжить", - сказал Г.Демюрен.

Самолет выполнял внутренний рейс по маршруту Абуджа-Лагос.