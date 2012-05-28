Митинги оппозиции в Грузии будут еженедельно вплоть до выборов

Как сообщает Радио Свобода, площадь Свободы в центре грузинской столицы была полностью заполнена.

Накануне лидеры коалиции «Грузинская мечта» заявили, что многотысячным митингом оппозиция начинает предвыборную кампанию. Отныне, вплоть до октябрьских парламентских выборов, оппозиционная коалиция будет еженедельно проводить акции как в столице, так и в регионах страны.

Выступив на митинге, лидер коалиции, миллиардер Бидзина Иванишвили сказал, что начинает борьбу за «единую, демократическую Грузию» и «намерен вывести страну из исторического тупика, в котором она оказалась». По словам оппозиционера, для осуществления этих целей необходимо сменить власть, победив на парламентских выборах. «Нас никто не сможет остановить», - воскликнул Иванишвили под бурные аплодисменты собравшихся.

К митингу присоединились другие оппозиционные лидеры. В том числе экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе. Уже через полтора часа участники акции начали расходиться. Митинг был санкционирован властями и завершился без эксцессов. На огромной площади, где проходила акция, не было ни одного полицейского в форме.