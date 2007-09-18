Какие евро подделывают чаще всего

Европейская комиссия приняла ряд мер с целью усиления защиты монет и банковских билетов евро от подделок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, предложения, в частности, предусматривают обязать банки проверять подлинность банкнот и монет перед возвращением их в обращение.

Еврокомиссия также одобрила ежегодный доклад о защите банкнот и монет евро от подделок за 2006 год, в котором выразила удовлетворение выполнением странами-членами зоны евро обязательств по защите евро от подделок.

В докладе отмечается, что на протяжении 2006 года были выявлены 164 тыс. поддельных монет, что немногим больше, чем в предыдущем году, однако меньше, чем существовало подделок в странах зоны евро до перехода на единую валюту. Согласно докладу, чаще всего подделывают монеты стоимостью 2 евро, 1 евро и 50 центов. Фальшивки выявлены как в странах зоны евро, так и в других странах-членах ЕС и некоторых третьих странах.

Среди стран-лидеров в борьбе с фальшивомонетчиками в докладе называются Австрия, Бельгия, Франция, Германия и Нидерланды. В то же время, Еврокомиссия отмечает постоянный рост фальшивых монет в обращении и предлагает усилить сотрудничество правоохранительных органов в этом вопросе, в том числе с помощью Европола.

Справка УНИАН. Безналичный евро был введен в обращение в 1999 году. В 2002 году в ЕС был введен наличный евро. Сейчас к зоне евро принадлежат 13 стран-членов ЕС: Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания и Словения.