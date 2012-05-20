Медведев говорит, что у них с Путиным одинаковое понимание внешней политики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркивает, что у него с президентом России Владимиром Путиным одинаковое понимание приоритетов внешней политики России.
|Медведев подчеркивает, что у него с Путиным одинаковое понимание приоритетов внешней политики России
«Я как человек, который до определённого времени занимался формированием внешней политики, нахожусь сегодня здесь, это означает, что у нас с Владимиром Владимировичем Путиным одинаковое понимание приоритетов внешней политики, что бы иногда ни пытались говорить или писать, или в чём бы ни пытались углядеть разницу в понимании тех или иных событий международной повестки дня», - сказал Д.Медведев.
Он отметил, что его появление на саммите «Большой восьмерки» в качестве главы российской делегации в условиях, когда президент занят согласованием кандидатур в правительство нужно рассматривать как определённый символ преемственности внешней политики.
Д.Медведев также сообщил, что заверил американского лидера Барака Обаму в преемственности внешнеполитического курса Москвы, в том числе в приверженности политике перезагрузки, после вступления В.Путина в должность президента РФ.