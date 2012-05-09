Если выборы в США состоялись сегодня (опрос)

Опрос совместно провели Reuters и Ipsos.

Эксперты отмечают, что хороший результат действующего президента объясняется постепенным улучшением американской экономики и ростом поддержки Б.Обамы со стороны независимых избирателей, то есть тех, кто не принадлежит ни к демократам, ни к республиканцам.

Согласно данным телефонного опроса, проводившегося с 3 по 7 мая с.г., 49% зарегистрированных избирателей поддерживают Б.Обаму, М.Ромни - 42%. При этом опрос показал значительное увеличение поддержки Б.Обамы со стороны независимых избирателей: 48% одобряют его деятельность на посту президента, критически к нему относятся 40% опрошенных независимых избирателей. Ранее в апреле 2012 г. Б.Обаму поддерживали 37% независимых избирателей, а не одобряли его политику 57%.

Среди опрошенных 1131 избирателя общий рейтинг Б.Обамы составляет 50%, в то время как месяцем ранее он был 49%.

Выборы президента США пройдут 6 ноября 2012 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг.