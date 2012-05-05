Пяти тысячам человек разрешили участвовать в «Марше миллионов»

Оппозиционеры устраивают "Марш миллионов" от Калужской до Болотной площади, а представители Общероссийского народного фронта празднуют годовщину создания своей организации на Поклонной горе, сообщает РИА «Новости».

Ожидается, что в "Марше миллионов" 6 мая примут участие до 5 тысяч человек.

Участники "Марша миллионов" намерены выразить свое отношение к парламентским и президентским выборам, итоги которых они считают нелегитимными, а также к предстоящей 7 мая инаугурации В.Путина.

В пятницу в социальных сетях начали появляться сообщения о том, что активистам из регионов, которые хотят участвовать в "Марше" в Москве, чинятся препятствия.

7 мая, в день инаугурации В.Путина, оппозиционеры намерены провести в Москве акцию под названием "Белый город".

"Акция "Белый город" является продолжением акции "Белый круг" и не требует согласования с властями", - говорится в сообщении группы в Facebook.

Участники "Белого круга" без лозунгов, речей и транспарантов, только с белой символикой на одежде, намерены собраться на Бульварном кольце и по маршруту движения президентского кортежа, чтобы потом пойти в центр города.

Еще одно массовое мероприятие состоится 6 мая на Поклонной горе: Общероссийский народный фронт намерен широко отметить годовщину своего создания, собрав 50 тысяч человек (с инициативой создания ОНФ 6 мая 2011 года выступил В.Путин на межрегиональной конференции партии "Единая Россия" в Волгограде).

Как сообщалось ранее, полиция Москвы заявила о готовящихся провокациях и намерена строго их пресекать.