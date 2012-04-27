Россию беспокоит, что Украина «тормозит»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета федерации.

«Только в Белоруссии сейчас идет процесс реальной подготовки к ратификации соглашения. Украина притормозила, хотя была договоренность о синхронизации ратификаций. Другие государства тоже пока придерживают. Это настораживает», - сказала В.Матвиенко.

Она подчеркнула, что надо понять причины и определить мероприятия, чтобы это соглашение было ратифицировано в полном объеме.

По словам спикера, международный комитет Совета федерации мониторит ход выполнения внутригосударственных процедур по ратификации этого соглашения.

В.Матвиенко с сожалением констатировала, что только Россия в полном объеме выполнила все внутригосударственные процедуры и ратифицировала это соглашение.

«Задача, конечно же, исполнительных органов СНГ и Межпарламентской ассамблеи СНГ заниматься этим вопросом с тем, чтобы все-таки разобраться в причинах торможения ратификации этого соглашения и оказывать содействие в ускорении этих процедур. Думаю, нужно не просто наблюдать и констатировать, а надо предметно этим заниматься», - сказала В.Матвиенко.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран-членов СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Кыргызстан. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

Договор должен вступить в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Однако сейчас у Украины появились замечания к соглашению о зоне свободной торговли в рамках СНГ, которые заключаются в неравенстве условий, касающихся введения торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества.

Верховная Рада до сих пор не ратифицировала это соглашение.

2 апреля Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации договора о ЗСТ в рамках СНГ.