Испания приостанавливает действие Шенгенского соглашения

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается в сообщении, с целью усиления мер безопасности во время очередного саммита Европейского центрального банка, который состоится 2-3 мая, испанское правительство приняло решение о приостановке действия Шенгенского соглашения и о временном возобновлении контроля на автомобильных пунктах пропуска через государственную границу страны на период с 00.00 28 апреля до 24.00 4 мая.

Предусматривается, что пограничный контроль будет восстановлен на пунктах пересечения испанско-французской границы от Страны Басков до Каталонии: La Jonquera, Port Bou, Puigcerda, Camprodon, Les, Canfranc, а также в международных аэропортах в городах Барселона и Жирона.

Учитывая отмеченное, гражданам Украины, которые в указанный период будут путешествовать в Испанию, необходимо учесть, что согласно Шенгенскому кодексу о границах, при пересечении испанско-французской границы нужно иметь действительный паспортный документ, дающий право на пересечение границы, действительную визу, обосновать цель поездки и иметь достаточное количество средств для ее совершения, не составлять угрозу безопасности, общественному порядку на территории ЕС.

При этом, как отмечается, дополнение 1 к Шенгенскому кодексу о границах определяет перечень дополнительных документов, которые могут быть проверены представителями компетентных органов Европейского союза при осуществлении пограничного контроля с целью выяснения или уточнения цели и наличия достаточного финансирования поездки иностранца или лица без гражданства (приглашение принимающей стороны, документы, подтверждающие бронирование гостиницы, билеты на посещение культурных или других подобных мероприятий и пр.).