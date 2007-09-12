Американского сенатора обвиняют в сексе с бывшей проституткой (фото)

Бывшая проститутка из Нью-Орлеана, согласившаяся сфотографироваться для издания Hustler Ларри Флинта, заявила в интервью, что занималась сексом с сенатором от штата Луизиана Дэвидом Виттером в 1999 году. Вэнди Эллис сообщила журналистам, что Виттер приходил к ней два-три раза в неделю с июля по ноябрь 1999 года, передает АР.

Флинт проверил слова женщины при помощи детектора лжи и подтвердил ее заявления, однако Элисс не смогла предоставить ни счетов, ни фотографий, ни каких-либо других доказательств того, что республиканский сенатор на протяжении долгого времени был ее клиентом. "Я хочу, чтобы все знали правду, - отметила женщина. - У нас были сексуальные отношения. Он приходил и делал свое дело".

Эллис отказалась сообщить, заплатило ли ей издание Hustler за провокационное интервью, однако сообщила, что ее фотографии появятся в ближайшем номере скандального журнала. "Она... милая", - добавил Ларри Флинт.

Отметим, это не первый скандал с участием представительниц древнейшей профессии в карьере 46-летнего сенатора Виттера. В июле он публично извинился за то, что совершил "ужасный грех": телефон политика был обнаружен в списке клиентов подпольного элитного борделя. Об этом также написал Hustler.

Держательница этого бизнеса Дебора Палфри (более известна по прозвищу "Вашингтонская Мадам") заявила, что Виттер пользовался услугами ее сотрудниц несколько раз, однако никаких доказательств представлено не было. Федеральная прокуратура обвинила Палфри в организации проституции и получении незаконным путем 2 млн долларов за 13 лет работы. Впрочем, сама Мадам утверждает, что ее бизнес вполне легален. Сенатор Виттер в отставку не подал и юридическому преследованию не подвергался.

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