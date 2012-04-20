Пентагон разработал план удара по Ирану

"Могу Вас заверить, что у нас есть такие планы", - сказал он в интервью телеканалу CNN в ответ на прозвучавший дважды вопрос о том, разрабатывает ли Пентагон планы нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, сообщает радиостанция «Голос России».

Сначала Панетта хотел отшутиться, ответив: "Став министром обороны, первое, что я понял, так это то, что мы разрабатываем чертову кучу планов на все случаи жизни".

На вопрос о том, удастся ли осуществить его успешно в случае необходимости, министр заверил: "Думаю, это - не проблема. Если нам придется его реализовывать, то это будет сделано с успехом".