Сегодня - последний день предвыборных митингов во Франции

Во Франции сегодня последний день избирательной кампании накануне первого тура президентских выборов, назначенного на 22 апреля.

Как сообщает радио «Свобода», в субботу, согласно законодательству, в стране будет «день тишины», когда предвыборная агитация запрещена.

Действующий Президент Франции Николя Саркози проведет сегодня последний предвыборный митинг в Ницце.

Его основной соперник, кандидат социалистов Франсуа Олланд, собрал своих сторонников вчера в Бордо.

На пост Президента Франции претендуют 10 кандидатов. По данным опросов общественного мнения, главных претендентов – пятеро.

Помимо Н.Саркози и Ф.Олланда, это лидер праворадикального Национального фронта Марин Ле Пен, представитель крайне левых сил Жан-Люк Меланшон и центрист Франсуа Байру.

Ожидается, что во второй тур выборов, который состоится 6 мая, выйдут Н.Саркози и Ф.Олланд. В этом случае опросы отдают предпочтение кандидату социалистов.