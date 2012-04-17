Экс-министра обороны Греции отправили в тюрьму

Афинский суд принял решение о предварительном заключении в тюрьму бывшего министра национальной обороны Греции Акиса Цохадзопулоса по обвинениям в коррупции.

Бывший министр был арестован 11 апреля и с тех пор содержался под стражей в главном полицейском управлении Афин. Сегодня он, как ожидается, будет отправлен в столичную тюрьму Коридаллос, передает ИТАР-ТАСС.

По информации греческих СМИ, афинский суд, заслушав 16 апреля многочасовое выступление А.Цохадзопулоса, постановил направить его в камеру предварительного заключения по обвинениям "в отмывании доходов от незаконных платежей", которые он якобы получил за поставки российских ракетных комплексов "ТОР-М1" и германских подводных лодок.

В ответ на предъявленные обвинения А.Цохадзопулос зачитал текст на примерно 20 страницах, в котором он заявил, что "не виновен в том, что ему приписывается, не говоря уж о том, что правонарушения, в которых его обвиняют, уже были аннулированы за давностью лет".

Бывший министр также отрицал, что имеет какое-либо отношение к оффшорным компаниям.

А.Цохадзопулос обвиняется, в частности, в получении миллионных взяток при покупке Грецией у Германии четырех подводных лодок.

Сам бывший министр обороны пока не объяснил происхождение финансовых средств, которые позволили ему купить дорогой дом в престижном районе Афин, а также другую недвижимость в греческой столице.

Проведенное параллельно расследование в Германии показало, что концерн "Феррошталь", поставлявший субмарины, выплачивал в качестве взяток не только в Греции, но и в Португалии миллионные суммы.

В соответствии с обвинением, бывший министр через оффшорные компании, которыми он негласно владел, отмыл незаконные денежные суммы, которые он получил на должности министра за контракты по получению систем вооружений.

Прокурор и следователь пришли к выводу, что А.Цохадзопулос может подозреваться в том, что попытается бежать и может совершить новые правонарушения. Поэтому было принято решение о предварительном заключении бывшего главы оборонного ведомства под стражу.

71-летний А.Цохадзопулос занимал пост министра национальной обороны Греции в 1996-2001 годах, отмечает NEWSru.