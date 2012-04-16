Грузия планирует продать 25% акций железной дороги на лондонской бирже

Об этом сегодня сообщило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, передает Reuters.

В частности, IPO планируется провести в мае 2012 года в форме глобальных депозитарных расписок (GDR).

Организаторами IPO выступают банки Citigroup и Goldman Sachs.

На сегодня единственным владельцем «Грузинской железной дороги» является государство в лице Министерства экономики и устойчивого развития.

«Предложение является частью приватизационной программы Грузии в соответствии с установленной политикой экономической либерализации и дерегулирования. Предложение и листинг усилят профиль компании на международных рынках капитала и доступ к ним, предоставляя стратегическую гибкость для поддержки долгосрочного роста и развития», - говорится в сообщении министерства.

В прошлом году компания увеличила выручку на 18% - до 285,8 млн долл, а чистую прибыль - на 71,8% - до 104,4 млн долл и с 2012 года планирует выплачивать в виде дивидендов не менее 30% консолидированной чистой прибыли.

«Грузинская железная дорога» разместила дебютный выпуск пятилетних евробондов на 250 млн долл в июле 2010 года.