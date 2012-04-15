Украинский депутат задержан в Израиле

В Израиле в одной из гостиниц Тель-Авива в ночь на 15 апреля задержан украинский парламентарий.

Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает израильский портал Ynet.

Согласно информации СМИ, причина задержания - семейный скандал, устроенный в номере гостиницы. Из номера, в котором проживал украинский политик вместе с женой и ребенком, доносились шум и крики.

Полиция приехала по вызову и задержала мужчину по подозрению в семейном насилии. Он был доставлен в отделение полиции Тель-Авива.

Вскоре о событии стало известно в МИД Украины. Украинские дипломаты позвонили по телефону израильским коллегам и попросили посодействовать в освобождении политика, который имеет дипломатическую неприкосновенность.

Парламентарий был перевезен на территорию посольства Украины и в ближайшие дни будет отправлен в Киев. В посольстве Украины в Израиле сообщили, что не дают комментариев по поводу данной истории.

При этом пресс-атташе посольства отметил, что сейчас посольство Украины не работает в связи с празднованием Пасхи.