Обама с женой за год не заработали и миллиона
12:55, 14 апреля 2012Мир
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Президент США вместе с супругой Мишель получили в 2011 году около 790 тысяч долларов.
Мишель и Барак Обама в этом году заработали вдвое меньше
Согласно декларации о доходах, которую имеет в своем в распоряжении УНИАН, 400 тысяч долларов доходов составила зарплата Б.Обамы, а большая часть остальных – доходы от продажи книг.
Супруги заплатили со своих доходов 20,5% налога или около 160 тысяч долларов.
Президент США вместе с супругой израсходовали на благотворительность свыше 170 тысяч долларов или около 22% доходов.
Агентство Bloomberg отмечает, что американский президент с супругой заработали в прошлом году в два раза меньше, чем в 2010 году, и почти в 7 раз меньше, чем в 2009 году, который стал первым годом его президентства.
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