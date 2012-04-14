Обама с женой за год не заработали и миллиона

Согласно декларации о доходах, которую имеет в своем в распоряжении УНИАН, 400 тысяч долларов доходов составила зарплата Б.Обамы, а большая часть остальных – доходы от продажи книг.

Супруги заплатили со своих доходов 20,5% налога или около 160 тысяч долларов.

Президент США вместе с супругой израсходовали на благотворительность свыше 170 тысяч долларов или около 22% доходов.

Агентство Bloomberg отмечает, что американский президент с супругой заработали в прошлом году в два раза меньше, чем в 2010 году, и почти в 7 раз меньше, чем в 2009 году, который стал первым годом его президентства.