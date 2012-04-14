Губернатор штата Вермонт едва спасся от четырех голодных медведей

Губернатор американского штата Вермонт едва спасся от пробравшихся к нему во двор четырех голодных медведей, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

"Вермонт едва не лишился своего губернатора", - сказала пресс-секретарь главы штата Сьюзен Аллен.

Животные хотели полакомиться из подвешенных к крыльцу кормушек для птиц. Политик выбежал во двор, чтобы отогнать их, однако один из медведей ринулся прямо на него. По счастливой случайности, губернатор успел забежать обратно в дом и вовремя захлопнуть дверь, отмечает ИТАР-ТАСС.