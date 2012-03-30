Буш-старший призвал республиканцев поддержать Ромни
09:33, 30 марта 2012Мир
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41-й Президент США просит республиканцев сплотиться вокруг Ромни
Джордж Буш-старший – 41-й Президент США, официально призвал республиканцев поддержать бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни в качестве кандидата на президентский пост.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», кроме Дж.Буша-старшего М.Ромни публично поддержали ещё несколько влиятельных республиканцев.
М.Ромни сейчас лидирует в предвыборной гонке. По итогам уже состоявшихся праймериз он получил голоса 565 делегатов. Его главный конкурент Рик Санторум заручился поддержкой 256. А всего кандидату нужно набрать 1144 голоса.
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