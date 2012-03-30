Буш-старший призвал республиканцев поддержать Ромни

Джордж Буш-старший – 41-й Президент США, официально призвал республиканцев поддержать бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни в качестве кандидата на президентский пост.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», кроме Дж.Буша-старшего М.Ромни публично поддержали ещё несколько влиятельных республиканцев.

М.Ромни сейчас лидирует в предвыборной гонке. По итогам уже состоявшихся праймериз он получил голоса 565 делегатов. Его главный конкурент Рик Санторум заручился поддержкой 256. А всего кандидату нужно набрать 1144 голоса.