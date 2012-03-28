Вооруженные столкновения ливийских племен унесли больше 30 жизней
02:03, 28 марта 2012Мир
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Бои начались в понедельник и продолжились на следующий день
Столкновения ливийских племен в районе города Себха в юго-западной части Ливии унесли жизни не менее 30 человек, более 100 человек получили ранения.
Как передает Франс Пресс со ссылкой на работников местных медицинских служб, бои начались в понедельник и продолжились на следующий день.
«Сегодня число убитых составило 15 человек, 63 человека пострадали», - заявил представитель службы скорой помощи Абдельрахман Ариш. По его словам, порядка 16 человек были убиты накануне.
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