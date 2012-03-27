ООН: В Сирии за время противостояния погибли 9 тысяч человек

ООН опубликовала новые данные о числе погибших в результате гражданского противостояния в Сирии, продолжающегося уже больше года.

Как передает Газета.Ru, по данным ООН, общее число жертв конфликта превысило девять тысяч человек.

Выступая в Совете Безопасности, посланник ООН на Ближнем Востоке Роберт Серри заявил, что волна насилия в Сирии не идет на спад и ей нужно положить конец.

Ранее ООН заявляла о 8 тысячах погибших в Сирии.