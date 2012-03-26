Украинцы - четвертое по величине нацменьшинство Польши

Украинцы по результатам прошлогодней переписи населения в Польше остаются четвертым по величине этническим меньшинством в этой стране.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польского Госкомстата, на конец первого квартала прошлого года в Польском государстве проживали 48 тысяч украинцев, что на 17 тысяч больше, чем засвидетельствовала предыдущая перепись 2002 года.

На первом, втором и третьем местах среди этнических меньшинств в Польше остаются силезцы, кашубы и немцы. Их проживает в этой стране более 800 тысяч, почти 230 тысяч и около 110 тысяч соответственно (из 1,4 млн. всех жителей Польши, которые задекларировали свою принадлежность к национальным меньшинствам).

26 тысяч украинцев заявили о принадлежности исключительно к украинскому народу, а 20 тысяч – также к польскому.

36 тысяч опрошенных украинцев назвали себя в первую очередь украинцами, а 12 тысяч в первую очередь поляками, но тоже украинцами.

По данным последней переписи, в Польше на конец первого квартала прошлого года проживали 38,5 млн. человек.

Более 60% поляков жили в городах, а количество женщин превышало количество мужчин на 1,6 млн.

Как сообщал УНИАН, по данным экспертов, в Польше может проживать значительно больше этнических украинцев, чем это удостоверяют официальные данные. Так, в начале 90-х годов их было более 250 тысяч.

По данным Польской администрации по вопросам иностранцев, в начале 2012 года около 100 тысяч иностранцев имели право легального пребывания в стране, в том числе почти 30 тысяч граждан Украины.