В Москве полиция задержала на Красной площади мужчину, который, будучи одетым весьма странным образом, вел себя неадекватно. В полотняном рубище и с красной мигалкой на голове человек гулял у стен Кремля и "веселил" туристов и горожан.

Следует добавить, что это произошло в воскресенье, тогда, когда неподалеку, в ГУМе, были задержаны полуголые активисты так называемой "Партии любви".

Полиция Москвы сообщила, что накануне был задержан "некий Медведев 1964 года, житель Архангельска, который был одет в странную одежду и неадекватно себя вел". По словам источника в правоохранительных органах, гражданин выдавал нечленораздельные звуки и размахивал руками.

С Красной площади мужчину направили прямо в городскую психиатрическую больницу № 3. Официальные комментарии полиции пока не поступали. Однако уже выяснилось, что задержанным является руководитель архангельского отделения "Партии любви" Дмитрий Медведев.

"Дмитрий Анатольевич Медведев, руководитель Архангельского отделения "Партии Любви и По**изма" в психушке. Остальные членыт "Партии Любви и По**изма" в ОВД". Срочно нужны теплые вещи, еда и партнеры", - написал в своем блоге руководитель "Партии любви", экс-мэр Архангельска Александр Донской.

Ранее в воскресенье группа молодых активистов "Партии любви", основанной Донским, устроила несанкционированную акцию под названием "Проститутки в защиту журналистов-проституток". Несколько юношей и одна девушка, оставшись в нижнем белье, залезли в фонтан в ГУМе, где плескались в воде и позировали фотографам. Вскоре активисты были задержаны охраной универмага и переданы полиции.

Между тем Дмитрий Медведев, не президент РФ, а лидер архангельского отделения партии, прогуливался снаружи.