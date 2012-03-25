Обама присмотрелся к позициям КНДР в бинокль

Президент США Барак Обама совершил символический визит в демилитаризованную зону на границе Северной и Южной Корей и осмотрел в бинокль территорию КНДР, передает РИА «Новости».

Барак Обама прибыл в воскресенье в Южную Корею для участия во втором саммите по ядерной безопасности (26-27 марта) и проведения ряда двусторонних переговоров, в том числе с президентом России Дмитрием Медведевым, председателем КНР Ху Цзинтао, пакистанским премьером Юсуфом Гилани, и, как раньше сообщали СМИ, возможно, с Виктором Януковичем.

Обама утром встретился и поприветствовал военных в американском лагере Бонифас (Bonifas), в трех километрах от демилитаризованной зоны. Там главы государства познакомился с условиями службы американских военнослужащих. Затем президент посетил наблюдательный пункт в Пханмунчжоме (Panmunjom) в демилитаризованной зоне на границе двух стран. Обама взглянул в бинокль на КНДР и совершил пешую прогулку в 100 метрах от пограничной линии, которую патрулируют южнокорейские военные.

Видеокадры Обамы с полевым биноклем на границе транслировали крупнейшие американские телеканалы.

Демилитаризованная зона разделяет Корейский полуостров по 38-й параллели на две половины - северную (Корейская народно-демократическая республика) и южную (Республика Корея). Ее ширина составляет четыре километра, длина - 241 километр. Поскольку военный конфликт, начавшийся между КНДР и Республикой Корея в 1950 году, завершился подписанием перемирия (1953), а не мирного договора, формально страны до сих пор находятся в состоянии войны.

США разместили на Корейском полуострове 28 тысяч военных, отмечает CBC.

По словам представителя администрации президента США, на воскресенье у Обамы запланированы встречи с руководством республики Корея, в частности с президентом страны Ли Мён Баком. Темой этих встреч станут денуклеаризация Корейского полуострова, а также торговое партнерство США и Кореи.