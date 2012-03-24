В Австралии произошло сильнейшее за 15 лет землетрясение

17:09, 24 марта 2012
Мир
1505

Информации о возможных повреждениях инфраструктуры или жертвах пока нет. 

В северо-западной части штата Южная Австралия произошло сильнейшее за 15 лет землетрясение в стране магнитудой 6,1 балла.

Как сообщает Газета.Ru, эпицентр землетрясения оказался в штате Южная Австралия, где преимущественно проживают аборигены.

Информации о возможных повреждениях инфраструктуры или жертвах пока нет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter