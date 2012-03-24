В Австралии произошло сильнейшее за 15 лет землетрясение
17:09, 24 марта 2012Мир
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Информации о возможных повреждениях инфраструктуры или жертвах пока нет.
В северо-западной части штата Южная Австралия произошло сильнейшее за 15 лет землетрясение в стране магнитудой 6,1 балла.
Как сообщает Газета.Ru, эпицентр землетрясения оказался в штате Южная Австралия, где преимущественно проживают аборигены.
Информации о возможных повреждениях инфраструктуры или жертвах пока нет.
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