В России преступник сбежал из колонии на вертолете, однако позже был пойман полицией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуре России.

«Сегодня утром из колонии в Вологодской области (пос. Шексна) совершил побег Алексей ШЕСТАКОВ, с 2000 года отбывающий наказание в виде 24 лет лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийство и разбойные нападения», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, вертолет, принадлежащий ОАО «Вологодское авиационное предприятие», был заказан для частного коммерческого рейса из. г. Вологды до пос. Ирма (база отдыха) и обратно. Однако сегодня утром на борт вертолета в г. Вологде сел родной брат осужденного и женщина. Под угрозой применения огнестрельного оружия они заставили пилота следовать к исправительному учреждению.

Когда вертолет находился над территорией колонии, с него была спущена веревочная лестница и на борт поднялся осужденный. Затем вертолет совершил посадку в районе пос. Бурцево Вологодского района, где его покинули все пассажиры.

В настоящее время расследуется уголовное дело по ст. 211 (захват воздушного судна), ст. 313 (побег из места лишения свободы) Уголовного кодекса РФ.

По информации МВД России, сегодня А.ШЕСТАКОВ был задержан. Отмечается, что при задержании преступник оказал сопротивление и был легко ранен. Сотрудники полиции не пострадали. Сообщники, которые помогли преступнику бежать, угнав вертолет, пока не найдены. Их приметы переданы всем нарядам полиции.