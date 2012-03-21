Ромни выиграл праймериз в штате Иллинойс

Бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни выиграл республиканские праймериз в штате Иллинойс, сообщает Reuters. Ромни набрал 56 процентов. Второе место занял Рик Санторум с 27 процентами голосов. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич и конгрессмен Рон Пол заняли последние с места с результатом, который не превышает 10 процентов голосов. Подсчет голосов продолжается, однако уже сейчас понятно, что расстановка мест сильно не изменится.



Следующий этап предвыборной борьбы - праймериз в Луизиане, которые пройдут уже в ближайшую субботу, 24 марта. По данным соцопросов, Митт Ромни их, скорее всего, проиграет, сообщает Лента.ру



