Польша приняла программу поддержки демократии в т.ч. в Украине

Правительство Польши во вторник утвердило программу поддержки развивающихся стран на 2012-2015 год, особое внимание в которой будет уделено ряду бывших республик СССР, сообщила информационная служба польского кабинета министров.

"Многолетнюю программу сотрудничества в целях развития" представил на рассмотрение кабмина министр иностранных дел Радослав Сикорский. Документ предусматривает финансирование действий, направленных на поддержку демократии и уважение прав человека в развивающихся странах, перечень которых составлен Комитетом в целях развития Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как отмечает РИА Новости, основная часть средств будет направлена в страны "Восточного партнерства": Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Молдавию и Украину. Также средства будут направлены в Киргизию и Таджикистан.

Часть помощи в рамках программы пойдет на проекты в странах восточной Африки и Азии: Бурунди, Эфиопии, Кении, Руанды, Сомали, Южного Судана, Танзании, Уганды, Афганистана, Палестины, Туниса, Ливии.