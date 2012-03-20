США усилят группировку в Персидском заливе

Военно-морские силы Соединенных Штатов в ближайшее время значительно усилят военное присутствие в Персидском заливе, пишет The Los Angeles Times.



Как заявил адмирал Джонатан Гринерт (Jonathan W. Greenert), дислоцированный в заливе Пятый флот будет усилен четырьмя минными тральщиками, таким же количеством вертолетов CH-53 Sea Stallion, способным обнаруживать мины, а также роботами, способными обезвреживать мины под водой.



Кроме того, в Персидский залив будут направлены быстроходные патрульные катера, вооруженные тяжелыми пулеметами Mark 38. По словам адмирала, эти корабли способны эффективно отражать атаки со стороны маломерных быстроходных катеров противника. Такие же пулеметы, возможно, будут установлены и на крупных кораблях, в частности - на авианосцах.



Ранее американские военные моряки заявляли, что иранские ВМС, обладающие значительным числом именно таких - небольших - катеров, потенциально способны успешно атаковать крупные американские корабли за счет своей скорости, маневренности и многочисленности, замечает Лента.ру.



Ожидается, что дополнительные силы ВМС США будут нести боевое дежурство в районе Ормузского пролива - узкого выхода из Персидского залива в Аравийское море. Через этот пролив на рынки поставляется до 25 процентов всей добываемой нефти мира.