Российские оппозиционеры подали иски на НТВ из-за скандального фильма

Общественная организация "Демократический выбор" подала в Пресненский суд Москвы два иска против НТВ, потребовав взыскать с телеканала 120 тысяч рублей за нарушение авторских прав и опровергнуть ложную информацию из фильма "Анатомия протеста", сообщил РИА Новости зампред организации Игорь Драндин.

Фильм "Анатомия протеста", который показал НТВ в прошлый четверг, вызвал большой общественный резонанс. Его авторы, в частности, утверждали, что среди участников митингов протеста есть люди, которые ходят туда за деньги. Речь в фильме шла об акции оппозиции "Белое кольцо" 26 февраля. В воскресенье у телецентра "Останкино" прошла несанкционированная акция против "Анатомии протеста", были задержаны более 100 человек.

"Первый иск о том, что в программе "Анатомия протеста", который вышел на НТВ, использовали ролик, который сделали наши активисты - "Демвыбор". Они взяли его без спроса и вставили в фильм. Более того, они его прокомментировали, что в этом сюжете видно, что оппозиция занимается инсценировкой, нанимает какие-то массовки для того, чтобы дискредитировать действующую власть. Это не так. Этот ролик мы сами снимали, никакого найма, никаких массовок мы не делали", - сказал Драндин.

В качестве возмещения ущерба "Демвыбор"хочет получить от НТВ 120 тысяч рублей, отметил Драндин.

По его словам, во втором иске организация требует опровергнуть информацию о том, что оппозиционеры участвуют в протестных акциях за деньги.

Ранее иск о защите чести и достоинства в связи с показом фильма "Анатомия протеста" подал бывший сопредседатель "Правого дела" Борис Надеждин.