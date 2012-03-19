В столице Сирии идет ожесточенный бой

В столице Сирии вспыхнул ожесточенный бой между правительственными войсками и повстанцами из "Свободной сирийской армии", Бой идет в одном из районов города - аль-Мезе, передает Reuters со ссылкой на очевидцев происходящего. Свидетели сообщили информагентству, что в ход пущены тяжелые пулеметы и гранатометы.

Аль-Мезе - это один из самых охраняемых районов Дамаска, там находится военный аэродром и несколько зданий правительственных служб безопасности. Из президентского дворца, расположенного здесь на возвышенности, открывается вид на весь город.