В Египте более 500 человек претендуют на пост президента
10:04, 15 марта 2012Мир
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Чтобы получить статус кандидата, желающие должны получить поддержку либо 30 тысяч египтян из большинства провинций страны, либо 30 депутатов
В Египте более 500 человек подали заявки на участие в выборах президента в качестве кандидатов.
Чтобы получить соответствующий статус, желающие должны получить поддержку либо 30 тысяч египтян из большинства провинций страны, либо 30 депутатов.
Выборы, которые пройдут в Египте в мае, станут первыми с момента ухода в отставку Хосни Мубарака.
Как отмечает СМИ, помимо известных политиков на высший пост претендуют домохозяйки, журналисты, учителя и владельцы ресторанов.
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