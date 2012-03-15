В Египте более 500 человек претендуют на пост президента

В Египте более 500 человек подали заявки на участие в выборах президента в качестве кандидатов.

Чтобы получить соответствующий статус, желающие должны получить поддержку либо 30 тысяч египтян из большинства провинций страны, либо 30 депутатов.

Выборы, которые пройдут в Египте в мае, станут первыми с момента ухода в отставку Хосни Мубарака.

Как отмечает СМИ, помимо известных политиков на высший пост претендуют домохозяйки, журналисты, учителя и владельцы ресторанов.

Эхо Москвы