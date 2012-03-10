От актера Александра Пороховщикова скрывают смерть жены

Легендарный актер Александр Пороховщиков еще не знает о том, что его любимая жена Ирина свела счеты с жизнью, сообщает Комсомольская правда.

Напомним: 6 марта с Александром Пороховщиковым случился внезапный ишемический инсульт. Александра Шалвовича перевели в специализированную клинику на Волоколамке.

Два дня назад артисту сделали сложнейшую операцию на головном мозге. Сейчас Пороховщиков находится в отделении реанимации Научного центра неврологии РАМН. Состояние актера по-прежнему тяжелое.

Прославленному артисту ничего не говорят о кончине супруги. Для него эта новость может стать губительной…

Поддержать родственника экстренно выехала двоюродная сестра Пороховщикова, с которой Александр Шалвович последние годы практически не общался.

Женщина пообещала друзьям артиста, что позаботиться о его здоровье и комфорте