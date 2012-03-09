В США придумали как отсрочить войну с Ираном

США предложили поставить израильской армии новейшие образцы боевой техники в обмен на отсрочку удара по Ирану, Agence France-Presse со ссылкой на газету "Маарив".

По данным неназванных источников издания, предложение о поставках оружия Израилю обсуждалось во время визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Вашингтон. Власти США, в частности, предложили поставить израильской армии противобункерные бомбы и самолеты-заправщики дальнего радиуса действия. В обмен Израиль должен был согласиться отложить предполагаемый удар по Ирану до 2013 года.

Американское вооружение, по мнению властей США, позволит израильтянам захватить тактическое преимущество над Ираном и снимет необходимость действовать в кратчайшие сроки, на чем настаивал Израиль.

О том, согласился ли Нетаниягу на предложение американцев, не сообщается.